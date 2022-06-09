دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس برنامج استقبال طلائع الزوار من حجاج هذا العام وإهدائهم.

حملة خدمة زائرينا:

البرنامج تقدمه الوكالة المساعدة للعلاقات والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية والذي ويأتي ضمن حملة خدمة زائرينا شرف لمنسوبينا لعام 1443 هـ.

ويتضمن برنامج استقبال (طلائع الزوار) بالترحيب بالزوار والمصلين وتقديم الهدايا لهم حيث يأتي ضمن توجهات وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لخدمة زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حضر التدشين مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، ووكيل الرئيس العام لشؤون ⁧ المسجد النبوي، والمستشار وكيل الرئيس لشؤون الأئمة والمؤذنين والشؤون العلمية والتوجيهية الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي، والمستشار وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية عبدالعزيز بن علي الأيوبي.