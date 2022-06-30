اعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس إطلاق (100) حلقة لتحفيظ القرآن الكريم لحجاج بيت الله الحرام على أيدي مدرسين سعوديين من حفظة كتاب الله.

برامج ومبادرات:

وأكد السديس أن هذه الحلقات القرآنية تأتي ضمن البرامج والمبادرات الموجهة لحجاج بيت الله الحرام، للتأكيد على حرص القيادة الرشيدة على عمارة المسجد الحرام وتعليم القرآن الكريم وتفسيره وتجويده.

ونوه على المدرسين بضرورة بذل الجهود في تعليم القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره لما يعود على حجاج بيت الله الحرام بالنفع والفائدة .