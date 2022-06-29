اعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، جدول توزيع أئمة المسجد النبوي، خلال إجازة العيد والصيف.

وأكد السديس حرص ولاة الأمر على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة؛ في إطار يخدم رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

دعم وعناية بالحرمين:

ورفع شكره لولاة الأمر على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن لأداء المناسك والصلاة والزيارة بالمسجد النبوي الشريف.

وأكد أن الرئاسة ووكالتها لشؤون المسجد النبوي تعمل بأقصى طاقتها لتوفير البيئة الإيمانية الخاشعة لقاصدي الحرمين الشريفين خلال إجازة عيد الأضحى وإجازة الصيف، وتسخير جميع الخدمات اللازمة وفق تطلعات ولاة الأمر.