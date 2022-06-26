قدم الرئيس العام، لرئاسة شؤون الحرمين الشريفين، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، باسمه واسم كل العاملين في المؤسسة واجب العزاء في وفاة فضيلة الشيخ محمود خليل القارئ إمام المسجد النبوي المكلف سابقًا.

وقد سادت حالة من الحزن فور الإعلان عن وفاة إمام جامع القبلتين وإمام المسجد النبوي المكلف سابقَا، الشيخ محمود خليل القارئ، بعد وعكة صحية ألمت به.

وأقيمت عليه صلاة الجنازة في المسجد النبوي يوم السبت، لينتقل إلى مرقده الأخير.

رثاء الشيخ محمود خليل القارئ

وكان وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ رثى الفقيد بقوله :تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة الشيخ محمود خليل القارئ إمام مسجد القبلتين والحرم النبوي المكلف، رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وجزاه كل خير بما قدم، ونقدّم العزاء الصادق والمواساة لأسرته ومحبيه، ونسأل الله أن يلهم الجميع الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما نعى الشيخ عائض القرني الفقيد بقوله : نسأل الله باسمه الأعظم الأكرم أن يغفر لفضيلة الشيخ محمود خليل

إمام مسجد القبلتين والحرم النبوي المكلّف رحمه الله، ونسأل الله أن يجعل الفردوس الأعلى نزله، وأحسن الله عزاء أهله وذويه، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.