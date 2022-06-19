صنّف مؤشر نيتشر البريطاني لتقييم الدول والجامعات في جودة الأبحاث العلمية، المملكة الأولى عربيًا والـ 30 عالمياً.

وجاء ترتيب السعودية في المؤشر المختص بتقييم الدول والجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة في جودة الأبحاث العلمية لعام 2022، من واقع البيانات التي تعتمدها المجلة بالاستناد على النشر العلمي في أفضل 82 مجلة علمية عالمية.

أبحاث علمية سعودية

وبلغ عدد المنشورات التابعة للمملكة العربية السعودية في هذه المجلات 448 بحثاً علميًا.

وأدرج مؤشر “نيتشر” في جداوله لهذا العام 26 جامعة سعودية مقارنة بـ16 جامعة فقط في عام 2018.