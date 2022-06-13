أعلن اتحاد إذاعات الدول العربية (ASBU) عن موافقة أعضاء المجلس التنفيذي بالإجماع على استضافة المملكة العربية السعودية، ممثلة في هيئة الإذاعة والتلفزيون، لأعمال الدورة الثانية والعشرين من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، خلال الفترة 7- 10 نوفمبر القادم، في الرياض.

أهم الملتقيات الإعلامية:

ويعد المهرجان أحد أهم الملتقيات الإعلامية على المستويين الإقليمي والدولي؛ نظرًا لتاريخه الممتد إلى ما يقارب الأربعين عامًا، إلى ذلك أكد اعضاء الاتحاد أن اختيار الرياض لإقامة المهرجان يأتي تقديرًا لدور المملكة العربية السعودية الفاعل ونجاحها في إدارة عدد من المناسبات الكبرى على الصعيد الاقليمي والعالمي، في كافة المجالات ومنها المجال الإعلامي، والتي كان آخرها نجاح استضافة الجمعية العمومية للاتحاد في شهر نوفمبر الماضي، والتي استضافت الرياض خلالها مئات من الإعلاميين العرب والأجانب، كما بين أعضاء الاتحاد أن التجارب الرائدة والنموذجية للمملكة، بالإضافة لما تتمتع به من ثقل إقليمي ودولي، وتطورات متسارعة عوامل تسهم في تعزيز نجاح أي حدث يرتبط بها.

اتحاد إذاعات العرب:

ويعد اتحاد إذاعات الدول العربية من أهم المنظمات المهنية، وتنضوي تحتها كل الهيئات الإذاعيـة والتلفزيونية الحكومية العربية وعدد من القنوات الخاصة لتعمل معًا من أجل تحقيق الأهداف المشتركة. كما يشهد المهرجان مشاركة عدد من أهم المنظمات الإعلامية الدولية أبرزها (اتحاد الإذاعات العالمية (WBU)، واتحاد الإذاعات الأوروبي (EBU)، واتحاد الإذاعات الآسيوي (ABU)، واتحاد الإذاعات الإفريقي (AUB)، والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض البحر الأبيض المتوسط (COPEAM)، والمعهد الآسيوي للتنمية الإذاعية (AIBD)، وتلفزيون الصين المركزي (CGTN)، والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، والمركز المتوسط للاتصال السمعي والبصري (CMCA)، بالإضافة إلى مشاركة مؤسسات إعلامية كبرى من المملكة المتحدة وإيطاليا واسبانيا.

بدوره رفع رئيس اتحاد اذاعات الدول العربية الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، محمد بن فهد الحارثي، الشكر الجزيل للقيادة الرشيدة، ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون على الدعم اللامحدود الذي يحصل عليه قطاع الإعلام بشكل عام وهيئة الإذاعة والتلفزيون بشكل خاص خلال توفير كامل التسهيلات لتطوير صناعة الإعلام مما يسهم في مواكبة قطاع الإعلام لنهج التنمية الشاملة الذي تتخذه المملكة لتحقيق رؤية السعودية 2030م.

تعزيز التعاضد والتكاتف:

وأضاف الحارثي أن استضافة المملكة تأتي انطلاقًا من حرصها على تعزيز التعاضد والتكاتف بين الدول العربية، وتطوير مؤسسات العمل العربي المشترك وفق أعلى المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن هيئة الإذاعة والتلفزيون بدأت العمل لتقديم استضافة تليق باسم المملكة وحجم الحدث وتاريخه الممتد لأربعين عامًا، حيث كانت بداية انطلاق المهرجان في عام 1981.

واختتم الحارثي تصريحه بالتأكيد على أن السعودية هي بيت العرب الكبير، والمساهم الأساس بتعزيز الاستقرار والتنمية في الوطن العربي.

تجدر الإشارة إلى أن للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون أهداف كبرى تعمل من خلالها على تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي ورفع مستواه على النحو الذي يلبي تطلعات الهيئات الأعضاء والمبادئ التي تعمل من أجلها، إلى جانب رصد الاتجاهات المبتكرة والجادة في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي وتشجيعها في سبيل تنمية الطاقات الإبداعية العربية في هذا الميدان.

ويشارك في المهـرجان بالخصوص ممثلون عن الهيئات الأعضاء في الاتحاد من ذوي الاختصاص في مجال الإخراج والإنتاج وإعداد البرامج وممثلون عن شركات الإنتاج العربية الخاصة ووكالات الأنباء والمحطات الإذاعية والتلفزيونية الأجنبية الناطقة باللغة العربية، إلى جانب ممثلين عن الشبكات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة والاتحادات الإذاعية والتلفزيونية العالمية ومجموعة من ضيوف الشرف والمكرمين من الفنانين والإعلاميين العرب.

فعاليات عديدة:

ويشتمـل المهـرجان بصـورة أساسيـة علـى عدد من الفعـاليات وهي المسابقة الرئيسية والمخصصة للبرامج والأخبار التلفزيونية المنتجة من قبل الهيئات الأعضاء العاملين والمشاركين في الاتحاد. بالإضافة إلى المسابقة الموازية فهي مخصصة للبرامج والأخبار المنتجة من قبل الشبكات التلفزيونية العربية الخاصة (غير الأعضاء في الاتحاد) وشركات الإنتاج ووكالات الأنباء العربية بالإضافة إلى الفضائيات الأجنبية الناطقة باللغة العربية.

ومـسابقة البرامج الإذاعية، بقسميها الرئيسي والموازي، وهي مسـابقة مخصّـصة للبرامـج والأخبار الإذاعيـة المنتـجة مـن قبـل الهيئـات الأعـضاء في الاتـحـاد والمحطات وشركات الإنتاج الإذاعيـة العربية الخاصة والمحطات وشركات الإنتاج الإذاعية الدولية الناطقة بالعربية، إضافة إلى ورشتي عمل، إحداهما هندسية وأخرى برامجية. بالإضافة إلى الـسـوق التـلـفزيونيـة والإذاعيـة تقام ضمن فعاليات المهرجان سوق تلفزيونية وإذاعية تشارك فيها الهيئات الأعضـاء والشبكات التلفزيونية والإذاعية الخاصـة وشركات الإنـتاج ووكالات الأنباء العربية والمحطات الأجنبية الناطقة باللغة العربية.

وكذلك إقامة معرض للتجهيزات الإذاعية والتلفزيونية الحديثة ضمن فعاليات السوق بهدف التعريف بالمستجدات والابتكارات في مجال التطور التكنولوجي، وتخصيص جوائز وشهادات تقديرية للبرامج والأخبار الفائزة بالمركز الأول والمركز الثاني من كل صنف في مسابقات البرامج والأخبار التلفزيونية والإذاعية.

كما تُخصص جوائز مالية لبعض الأصناف البرامجية والإخبارية الإذاعية والتلفزيونية بالتناوب في كل دورة من دورات المهرجان يتم تحديدها مسبقًا من قبل اللجان المتخصصة بالاتحاد.