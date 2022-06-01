تخطط السعودية لإنشاء أكبر بناء في العالم ضمن مشروع نيوم البالغ قيمته 500 مليار دولار.

امتداد أفقي لأميال:

وبحسب ما نقلته “بلومبرغ” عن مصادر، واطلعت عليه “العربية.نت”، تخطط المملكة لبناء ناطحتي سحاب يبلغ ارتفاع كل منها حوالي 500 متر، إلا أنهما تمتدان أفقياً لعشرات الأميال.

وأوضحت المصادر أن ناطحات السحاب ستضم مزيجاً من المساحات السكنية والتجزئة والمكاتب الممتدة من ساحل البحر الأحمر بشكل خطي إلى داخل الصحراء.

هيكل واحد متصل:

واعتبرت المصادر، أن الفكرة الحالية، تعد تحولاً عن المفهوم الذي تم الإعلان عنه العام الماضي لبناء سلسلة من المباني المرتبطة بسكة حديد فائقة السرعة تحت الأرض، إلى هيكل واحد طويل ومتصل.

وقال موظفو نيوم الحاليون والسابقون، إنه تم توجيه المصممين للعمل على نموذج أولي بطول نصف ميل.

وإذا تم التنفيذ وفقاً لهذا المخطط، فسيكون كل مبنى أكبر من أكبر المباني الحالية في العالم، والتي سيكون معظمها عبارة عن مصانع أو مراكز تسوق بدلاً من مجتمعات سكنية.