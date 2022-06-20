تتوج زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، إلى جمهورية مصر العربية، العلاقات المميزة التي تجمع الرياض والقاهرة.

وتعتبر المملكة في مقدمة الدول الدعمة للاقتصاد المصري حيث قدمت مؤخرًا وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، ما سيسهم في دعم السيولة الأجنبية في مصر على نحو سريع، ويدعم مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، ويضمن استقرار سعر صرف الجنيه المصري في الفترة المقبلة.

كما تعد المملكة من الدول الرئيسية التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية لعدد من الدول خلال جائحة كوفيد- 19، ومن بينها جمهورية مصر العربية، إذ قدمت مؤخرًا وديعة بقيمة 3 مليار دولار البنك المركزي المصري، إضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.5 مليار دولار.

تعزيز الجهود التنموية:

وتسهم المملكة في تعزيز جهود مصر التنموية من خلال الدعم الذي تقدمه عبر الصندوق السعودي للتنمية، حيث بلغت قمة مساهمات الصندوق 8846.61 مليون ريال لـ 32 مشروعًا في قطاعات حيوية لتطويرها وتمويلها، شملت إنشاء طرق، وتوسعة محطات الكهرباء، وتحلية ومعالجة المياه، وإنشاء مستشفيات وتجمعات سكنية في مصر.

جامعة الملك سلمان الدولية:

وتأسست جامعة الملك سلمان الدولية في العام 2020، وهي إحدى مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتنمية شبه جزيرة سيناء، وتضم هذه الجامعة 16 كلية و56 برنامجًا في 3 فروع ذكية بمدن الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، وتوصف بأنها واحدة من جامعات الجيل الرابع الذكية، وتهدف إلى تقديم تجربة جامعية فريدة من نوعها يمتزج فيها التعلم باستخدام أحدث التقنيات، والخبرة التطبيقية، والمعارف النظرية وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة.

ربط كهربائي:

ومن المتوقع أن يحقق مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري عند تشغيله عددًا من الفوائد المشتركة للبلدين، منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها، والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها مما سيمكن البلدين من تحقيق مستهدفاتهما الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية.

وأيضًا نفذت شركة “أكوا باور” مشروع تطوير وتمويل وبناء وتشغيل محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بطاقة توليد 200 ميجا واط، كما تقوم الشركة بتطوير وتمويل وبناء وتملك وتشغيل ثلاث محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة (بنبان) بمحافظة أسوان جنوب مصر، بقدرة إنتاجية 120 ميجا واط.