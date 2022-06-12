انتهت، منذ قليل، مباراة السعودية ضد فيتنام ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، بفوز الأخضر بثنائية دون رد.

تقدم منتخب السعودية ضد فيتنام

وبدأت مباراة السعودية ضد فيتنام التي أُقيمت على ملعب لوكوموتيف في طشقند بشكل سريع، وتصدى نواف العقيدي لفرصة خطيرة عند الدقيقة الثانية، قبل أن يتصدى الحارس لتسديدة قوية من أيمن يحيى عند الدقيقة 13.

وأطلق نام دونغ تسديدة قوية، إلا أنها مرت بجانب القائم، وتألق حارس الأخضر، العقيدي وتصدى لكرة بشكل رائع، لتستمر المحاولات وسط تألق من الدفاع، قبل أن ينجح متعب الحربي في هز الشباك.

وانطلق متعب الحربي وسدد الكرة بقوة من الجانب الأيسر، ليسجل الهدف الأول عند الدقيقة 41، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة السعودية ضد فيتنام بتقدم الأخضر بهدف نظيف.

فراس البريكان يعزز تقدم الأخضر:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، قبل أن ينجح فراس البريكان في هز الشباك برأسية رائعة عند الدقيقة 65، وسط ضغط من لاعبي الأخضر الأولمبي.

واستمر الضغط من اللاعبين، وسط تألق من الدفاع، وأهدر اللاعبون أكثر من فرصة، لتنتهي المباراة بفوز منتخب السعودية ضد فيتنام بهدفين نظيفين، ويضرب موعدًا مع أستراليا في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.