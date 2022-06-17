يطمح الأخضر الأولمبي بقيادة المدير الفني سعد الشهري لمواصلة التألق في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، والفوز بمباراة السعودية وأوزبكستان.

نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية وأوزبكستان في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب ميلي في طشقند، ويطمح الأخضر في التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وتُعد هذه المرة الثالثة التي ينجح فيها منتخب السعودية في خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بمنافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، إلا أنه حل وصيفًا في نسختي 2013 و2020.

المواجهة الثالثة بين السعودية وأوزبكستان

وتُعتبر مواجهة السعودية وأوزبكستان هي الثالثة بين المنتخبين خلال آخر 8 أشهر، حيث تقابلا في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 عامًا، والتي خاضها المنتخب الأوزبكي دون احتساب نقاط مبارياته لاستضافته البطولة.

وانتهت مباراة السعودية وأوزبكستان التي أُقيمت على ملعب باختاكور المركزي في أكتوبر الماضي، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، وسجل ثنائية الأخضر حامد الغامدي وعبد المحسن القحطاني.

ولعب المنتخبان شهر مارس الماضي ضمن منافسات بطولة دبي الدولية للمنتخبات الأولمبية، وتمكن منتخب السعودية من تحقيق الفوز بهدفين دون رد، سجلهما؛ عبد الله الحمدان الذي يغيب عن الأخضر حاليًا.