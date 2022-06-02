أظهر مسح جديد من شركة أبحاث السوق عالمية Toluna أن المستهلكين في السعودية هم الأعلى عالميًّا في تبني خطط لترشيد الإنفاق، ويأتي ذلك كجزء من دراسة أوسع من الشركة تبحث عن تأثير التضخم على المستهلكين العالميين.

وفي الدراسة قال 77% من عينة الاستطلاع في السعودية: إنهم يتوجهون لخطط ترشيد الإنفاق، وذلك مقارنةً بـ75% في الإمارات و69%على مستوى العالم.

بينما أكد نحو 46% من المشاركين في الإمارات و36% من السعوديين زيادة الإنفاق على الحلول الذكية لتقليل هدر الطاقة، هذا مقابل 24% في المتوسط ​​على مستوى العالم.

ارتفاع الوعي الاستهلاكي في السعودية:

ورأى 36% من المشاركين السعوديين أن زيارات المتاجر المتكررة تساعد في تجنب إهدار المنتجات، مقارنة بنسبة 29% في المتوسط ​​على مستوى العالم، ليس هذا فقط، بل أيضًا هناك 39% من عينة البحث السعودية قالوا: إنهم يغيرون محلات السوبر ماركت إلى بديل أرخص مقارنة بـ31% على مستوى العالم.

وفي حين رأى 33% من المستهلكين على مستوى العالم أن السعر هو المعيار الرئيسي لشراء البقالة، إلا أن 24% من المملكة أعطوا الأولوية لمعايير الجودة كمعايير أساسية عند اختيار شراء الطعام.

وتدل هذه النتائج على ارتفاع الوعي الاستهلاكي عند المواطن السعودي، وقد لاحظت الدراسة أن السعوديين على استعداد في المقام الأول للتخلي عن زيارة دور السينما وتناول الطعام بالخارج، لكن ليسوا على استعداد لتقليل نفقات أنشطة الصحة واللياقة البدنية.

أكثر الاتجاهات إنفاقًا الفترة المقبلة:

وقالت الدراسة: إنها تتوقع أن ينفق السعوديون مزيدًا من الأموال في الفترة المقبلة على كل من:

الفيتامينات والمعادن: يتوقع أن ينفق السعوديون مزيدًا من الأموال على الفيتامينات بنسبة 42% مقارنة بـ47% من الإمارات و27% في المتوسط ​​على مستوى العالم.

تناول الطعام في الخارج: 41% في السعودية، مقابل 45% في الإمارات و30% على مستوى العالم.

الملابس: يتوقع زيادة الإنفاق في الملابس بنسبة 41% في السعودية مقارنة بـ42% في الإمارات و29% على مستوى العالم.

الإنفاق خلال العطلات: 39% في السعودية مقابل 40% في الإمارات و31% على مستوى العالم.

يُذكر أن هذه الدراسة أُجريت من خلال استبيان عبر الإنترنت، حيث تم إجراء 14106 مقابلة على مستوى العالم، بما في ذلك 504 مقابلات في المملكة، وفقًا لتولونا.