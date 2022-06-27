أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن تفاصيل تغييرات غير أساسية في صندوق بنيان ريت.

تاريخ السريان:

وبحسب بيان الشركة على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الاثنين، أعلنت السعودي الفرنسي كابيتال عن موافقة مجلس إدارة الصندوق على تغيير غير أساسي في صندوق بنيان ريت وسيكون سريان التغيير بتاريخ (12/25/ 1443هـ) الموافق (2022/07/24م).

تفاصيل التغيير:

أما تفاصيل التغيير غير الأساسي فهي تعديل مساحة العقار التابعة إلى الراشد مول في أبها، فيما يحق لمالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير غير أساسي دون فرض أي رسوم استرداد.