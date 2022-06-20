حذرت سفارة السعودية في بلجيكا، المواطنين من عمليات الاحتيال التي تروج لها بعض الشركات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

عمليات احتيال

ونبهت السفارة، في بيان صادر عنها، المواطنين من عمليات الاحتيال التي تروج لها بعض الشركات الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، بهدف بيع السيارات والبضائع وشحنها إلى المملكة، وذلك من خلال استخدام عناوين وهواتف في بلجيكا.

وأوضحت أن ذلك أدى إلى وقوع بعض المواطنين ضحية لهذه العمليات الوهمية، وتحويل أموال لحسابات بنكية دولية “غير معروفة”.

وأعربت السفارة عن أملها من المواطنين الحذر من تلك العمليات الوهمية، مناشدة إياهم بالتواصل مع السفارة عبر الوسائل التالية: جوال شؤون المواطنين، والبريد الإلكتروني الخاص بالسفارة [email protected]