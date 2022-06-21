قال السفير السعودي لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، إن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للأردن المقررة اليوم، تأتي للتباحث في عدد من القضايا ذات الأهمية على الصعيد المشترك والتي تتعلق بأمن المنطقة والقضية الفلسطينية، ومحاربة تهريب المخدرات التي تستهدف أمن البلدين، وتعزيز الاستثمارات السعودية في الأردن، ومراجعة المواقف والتنسيق خصوصاً على صعيد تأثيرات الحرب الأوكرانية الروسية على المنطقة.

تشجيع الاستثمارات

ووصف السفير السديري في حوار مع صحيفة الرأي الأردنية، الأردن بالبلد الجاذب للاستثمار السعودي لما ينعم به من أمن واستقرار في محيط ملتهب، مؤكدا تميز علاقات البلدين التاريخية والراسخة التي تتجذر يوماً بعد يوم في خدمة البلدين والشعبين الشقيقين.

تعزيز العلاقات الثنائية

ولقت إلى أن مواقف البلدين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخيه الملك عبد الله الثاني تذهب دوماً نحو دعم مصالح أمتَينا العربية والإسلامية في شتى المجالات.

زيارة ولي العهد توطد التعاون

وقال السديري: لا شك أن زيارة ولي العهد، للمملكة الأردنية الهاشمية تشكل منعطفاً مهماً في تاريخ العلاقات الممتدة التي تربط المملكتين.واضاف: إن العلاقات السعودية الأردنية بلغت ذروتها من خلال ما شهدته من خطوات واضحة نحو التعاون الوثيق الساعي لتحقيق التكامل في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية منها.

وأكد أن هذه الزيارة في أهميتها ومكانتها التاريخية أتت لتؤسس لشراكة اقتصادية كبيرة، شهدنا ملامحها الواضحة من خلال توقيع عدد من مذكرات التفاهم أخيراً، في عدد من القطاعات الاقتصادية والصحية، وفتحت آفاق الاستثمار بين البلدين في المرحلة المقبلة.