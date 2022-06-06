أكد السفير الياباني لدى المملكة، فوميو إيواي، أن المملكة أصبحت وجهه سياحية عالمية؛ لما تمتلكه من مقومات سياحية وثقافية وتاريخية وحضارية واعدة.

سعادة بالعروض:

وأعرب خلال زيارته اليوم لقرية الإنيمي اليابانية في منطقة سيتي ووك، ضمن فعاليات موسم جدة، عن سعادته بالعروض اليابانية المقدمة ضمن فعاليات الموسم، وتخصيص جزء من الموسم لتبادل الثقافات بين البلدين الصديقين.

فعاليات وتجارب عالمية:

واطلع السفير الياباني خلال الجولة على أبرز الفعاليات والتجارب العالمية والخدمات المقدمة للجمهور، ومستوى التنظيم في مناطق الفعاليات، حيث أشاد في هذا الصدد بما وصل إليه قطاع الترفيه في المملكة من تطور، وتنوع في الفعاليات وتعدد الخيارات أمام الجمهور، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعات السياحية والترفيهية في المملكة واليابان، بما يدعم صناعة الترفيه في المملكة.

وأبدى السفير الياباني إعجابه بموسم جدة وبالتوزيع الجغرافي الدقيق لمواقع الفعاليات، وحرص الموسم على أن تتناسب الفعاليات المقامة مع كافة الفئات العمرية.