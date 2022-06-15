أكدت وزارة الحج والعمرة، السماح لغير المحصّنين بالصلاة في الحرمين دون الحاجة للحجز عبر تطبيق اعتمرنا.

وقال الوزارة: “تم السماح لغير المحصّنين بالصلاة في الحرمين دون الحاجة للحجز عبر تطبيق اعتمرنا، بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا”. جاء ذلك ردًّا على سؤال من أحد المواطنين في جدة، عن إمكانية دخوله الحرم اليوم لصلاة الجنازة.

شروط الحج:

وقد أكدت وزارة الحج والعمرة أن استكمال التحصين بأحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لا يزال شرطًا ساريًا لأداء فريضة الحج هذا العام.

وجاء ذلك ردًّا على استفسارات مواطنين ومقيمين حول مصير شرط التحصين ضد فيروس كورونا، بعد قرار وزارة الداخلية رفع الإجراءات الاحترازية وإلغاء شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة والأنشطة والفعاليات.

استكمال التحصين:

وأضافت أنه يشترط استكمال التحصين بأحد لقاحات كوفيد 19 المعتمدة من هيئة الصحة العامة وفقًا لما يظهر في تطبيق “توكلنا” لأداء مناسك حج 1443هـ، وهو ما كانت أعلنته عند فتح باب التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل في الرابع من ذي القعدة الجاري.