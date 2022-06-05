أعلنت هيئة السوق المالية اليوم بدء استقبال طلبات الراغبين بالانضمام إلى برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين بدفعته العاشرة، ويستمر التقديم حتى 5 يوليو 2022م.

ويأتي البرنامج امتدادًا لمبادرات المسؤولية المجتمعية لهيئة السوق المالية، الهادفة إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات في الجوانب الفنية والنظامية في مجال الأوراق المالية لدى الخريجين، وصولًا إلى مستوى يمكنهم من تعزيز فرص الحصول على وظائف في قطاع السوق المالية.

استقطاب الخريجين المتميزين

وتحرص الهيئة على استقطاب الخريجين المتميزين وإلحاقهم بالتدريب على رأس العمل لمدة 12 شهرًا، من خلال التطبيق العملي للدور التشريعي والرقابي للهيئة. ويدعم البرنامج المشاركين لحضور برامج الإعداد للشهادات المهنية وإجراء الاختبارات ذات العلاقة. وتتمثل المسارات التدريبية بالبرنامج: المالية، القانون، المحاسبة، الإدارة، التقنية والرقمنة.

وأوضح وكيل الهيئة للموارد المؤسسية عبدالله شيبة الحمد، أن الهيئة تؤمن بأن تمكين الكفاءات الوطنية واستقطاب القدرات الشابة هو أحد بذور النجاح في القطاع المالي بشكل عام، وللسوق المالية بشكل خاص.

وأضاف” أن “بناء القدرات” هو أحد المحاور الرئيسة للخطة الإستراتيجية للهيئة، حيث إن الهيئة أهلت 309 رجال ونساء منذ أن أُطلِق البرنامج لأول مرة، وعينت أغلبهم، كما تقلد عدد منهم وظائف إشرافية في مرحلة لاحقة من مسارهم المهني.

وتؤكد الهيئة عزمها على تنمية القدرات وتبني أحدث الأساليب وأفضل البرامج التطويرية لبناء الكوادر الوطنية في السوق المالية؛ بهدف تلبية احتياجات القطاع ورفع جودة خدماته.