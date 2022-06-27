وثق مقطع فيديو، متداول، غرق شوارع تركيا بعد اجتياح السيول والأمطار الغزيرة البلاد.

سيول جارفه في شمال تركيا. pic.twitter.com/2xbu9IWGZ4 — حسين الموسوي (@Ym9knYgSOk7TaeK) June 27, 2022

وأظهر المقطع المتداول، سريان واجتياح السيول وجرفها لجسر فوق الماء بسبب شدتها.

أعلى درجات الخطر

وحسب وكالة “روسيا اليوم”، شهدت المناطق الواقعة في شمال تركيا هطول أمطار غزيرة، تسببت في سيول جرفت الطرق، ما دفع السلطات إلى إعلان أعلى درجات الخطر التي يرمز إليها باللون الأحمر.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن السلطات أصدرت تحذيرات للمواطنين من أن مستوى المياه في الأودية والأنهار قد وصل إلى نقطة الفيضان.

كما أغلقت السلطات الطريق السريع الرابط بين كاستامانو وإينبولي أمام حركة المرور بسبب انهيار الانهيارات.