باشرت وزارة الشؤون الإسلامية أكبر مشروع لفرش جامع الملك فهد بالطائف بالسجاد الفاخر، وذلك عقب توجيه الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.

توجيه بفرش الجامع:

ووجه الوزير آل الشيخ بإطلاق أكبر مشروع لفرش جامع الملك فهد بمحافظة الطائف بالكامل، والذي تزيد مساحته الإجمالية على 12 ألف متر مربع، بالسجاد الفاخر وبمواصفات عالمية، كما شمل التوجيه توريد وتركيب قواطع زجاجية لترشيد استهلاك الكهرباء، وإطالة عمر السجاد غير المستخدمة وإطالة العمر الافتراضي لوحدات الإنارة مما يحقق كفاءة الإنفاق.

جولة تفقدية:

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها لمحافظة الطائف؛ لتفقد قطاعات الوزارة التي تخدم ضيوف الرحمن من المواقيت والمساجد التي تقع في طريق الحجاج القادمين من المنافذ البرية، تماشيًا مع التوجيهات السامية التي تنفذها الوزارة لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.