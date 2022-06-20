أعدّت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، خطتها لموسم الحج هذا العام 1443هـ عبر أقسام العمل التطوعي في جميع فروع الوزارة الـ13 ، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للتطوع والمشاركة المجتمعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تفاصيل الفرص التطوعية في الشؤون الإسلامية

وشملت الخطة مشاركة الأقسام التطوعية والفرق المتعاونة معها في استقبال ضيوف الرحمن لحج هذا العام، وذلك عبر طرح (75) فرصة تطوعية تعنى بخدمة ضيوف الرحمن في كل من منطقة مكة المكرمة، ومنطقة المدينة المنورة، وعبر المنافذ البرية والجوية والبحرية والمواقيت.

كما اشتملت الخطة على تنظيم الحشود واستقبال ضيوف الرحمن بالورد، وتوزيع المظلات والمصاحف والسجاد للصلاة عليها، وتجهيز وتهيئة المصليات، وتوفير عربات لكبار السن، وتوزيع الكتيبات الإرشادية عن الحج، والمياه المبردة.