تترقب الجماهير مباراة الشباب والأهلي ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في ظل المنافسة القوية على حصد الثلاث نقاط.

إحصائية مميزة للفريقين:

وقبل مباراة الشباب والأهلي، يتشارك الفريقان في إحصائية مميزة، حيث إن الراقي لم يخسر في أي مباراة كان البادئ فيها بالتسجيل، حيث نجح في تحقيق الفوز 5 مرات، فيما تعادل في 3 مواجهات.

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في البدء بالتسجيل خلال 19 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولم يخسر في أي لقاء، حيث حقق 13 انتصارًا، وتعادل 6 مرات.

مباراة الشباب والأهلي بالجولة الأخيرة:

ومن المقرر أن تُقام مباراة الشباب والأهلي، مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الرائع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة، فيما يحتل النادي الأهلي في المركز الـ14 برصيد 31 نقطة.