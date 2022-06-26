اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بقيادة المدير الفني الروماني ماريوس سوموديكا، مساء اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة الأهلي.

الشباب يُنهي تحضيراته:

وانطلقت الحصة التدريبية بمحاضرة فنية عبر الفيديو، قبل أن يؤدي اللاعبون تمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة، واختتم المران بتدريبات فنية وتكتيكية في منتصف الملعب اطمأن من خلالها سوموديكا على جاهزية اللاعبين.

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مشاركة المهاجم البرازيلي كارلوس جونيور، بعد عودته إلى الرياض عقب سفره لظروف طارئة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مواجهة الغد في الجولة الأخيرة:

ويلعب الشباب ضد الأهلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء يوم غد الاثنين، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الليوث المركز الرائع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الـ14 برصيد 31 نقطة.