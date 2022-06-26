تترقب الجماهير مباراة الشباب ضد الأهلي، في ظل صعوبة المنافسة بين الفرق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب يسعى لتجاوز عقبة الأهلي:

ويطمح الليوث في تجاوز عقبة الأهلي، وتحقيق الفوز عليه ذهابًا وإيابًا في الموسم ذاته للمرة الأولى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الأولى منذ موسم 2010/ 2011.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في مباراة الدور الأول، ويُقدم مستوى مميزًا هذا الموسم، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التألق.

على الجانب الآخر، تتوقف فرص بقاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على نتائج منافسيه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفريقان في الدوري:

وقبل مباراة الغد، يحتل الشباب المركز الرائع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الـ14 برصيد 31 نقطة.