تسعى إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، ليرتبط اسمها بنجم وست هام يونايتد الإنجليزي، الأوكراني أندري يارمولينكو.

الشباب يرغب في ضم يارمولينكو:

وأكدت صحيفة “سبورت” الأوكرانية، أن نادي الشباب يرغب في التعاقد مع يارمولينكو في الميركاتو الصيفي، بجانب تلقي اللاعب الأوكراني لأكثر من عرض في الدوري الأمريكي، وناد صاعد إلى الدوري الإنجليزي.

وكان نادي وست هام يونايتد الإنجليزي قد أعلن أن الأوكراني الدولي أندري يارمولينكو سيُغادر الفريق مع نهاية عقده شهر يونيو الجاري، حيث لم ينجح في فرض نفسه على التشكيلة الأساسية مع ديفيد مويس.

وانتقل يارمولينكو إلى صفوف وست هام يونايتد عام 2018، قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، وشارك في 86 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم، ونجح في تسجيل 13 هدفًا، ويُجيد اللعب كمهاجم أو جناح أو خط وسط.

الشباب في الدوري هذا الموسم:

على الجانب الآخر، يتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُلاقي التعاون في ملعبه، فيما يستضيف الأهلي ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 53 نقطة، من الفوز 15 مرة، والتعادل 8 مرات، والخسارة في 5 لقاءات.