حسم التعادل الإيجابي مباراة الشباب والتعاون بهدف لكل فريق بالجولة الـ29 ” قبل الأخيرة” من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الليث كان مبادرًا بالتسجيل عبر اللاعب هتان باهبري بالدقيقة الثلاثين.

الشباب يخسر بطاقة السوبر

وفي الشوط الثاني، نجح فريق التعاون عبر اللاعب أشرف المهديوي في إحراز هدف التعادل بالدقيقة الـ54.

ولم ينجح الليث في الفوز ليخسر بطاقة كأس السوبر السعودي لمصلحة جاره النصر، ويتوقف رصيده عند 54 نقطة في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد سكري القصيم 33 نقطة في المركز العاشر.