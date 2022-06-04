صُدم الوسط الرياضي السعودي مؤخرًا بنية نادي الشباب شكوى الاتحاد، على خلفية تعاقد العميد مع مدافع الليث السابق أحمد شراحيلي.

تعود القصة إلى يناير الماضي، بعدما أعلن الشباب أنه لن يجدد عقد شراحيلي بعدما فضّل الأخير الانتقال لنادٍ آخر.

الشباب يكشف الكواليس وسبب الشكوى:

وجاء نص بيان الشباب كالتالي: ”بالإشارة إلى موضوع تجديد عقد اللاعب شراحيلي، توضح إدارة الشباب أنها بذلت مساعيها لتجديد عقد اللاعب حيث توصلت لاتفاق نهائي بين خالد البلطان رئيس النادي واللاعب وبحضور وكيل أعماله، لكنها تفاجأت بتغيير الاتفاق من اللاعب ووكيله وطلب أموالًا إضافية”.

وأضاف بيان النادي: “تفاجأت إدارة الشباب مجددًا من اللاعب بأنه غيّر رأيه وأضاف بأنه وقع لنادٍ آخر، وذلك بعدما كان هناك اتفاق بين اللاعب وإدارة البلطان على تجديد العقد، كما تود إدارة النادي إعلانها أنها ترفض المزايدات وأسلوب اللاعب ووكيله وأنها تعاملت معها وفقًا للأساليب الاحترافية”.

ويرغب الليث في تقديم شكوى بسبب دخول الاتحاد في مفاوضات مع اللاعب أثناء سريان عقده مع الليوث.

تعليق يثير الجدل:

علق عبدالله الخليفة وكيل أعمال أحمد شراحيلي على ما تردد قائلًا اليوم عبر حسابه في “تويتر”: “على رسلكم يا قوم”.

يذكر أن الاتحاد كان تعاقد مع مدافع الشباب حتى عام 2025.