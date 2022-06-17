كشف خبير الطقس والمناخ عبدالله المسند، أن المنطقة الشرقية تتعرض الآن، إلى رياح البوارح الشمالية والشمالية الشرقية الجافة والمثيرة للغبار.

وأوضح على حسابه في تويتر أن رياح البوارح تهب في الوقت الحالي على المنطقة الشرقية والكويت والعراق، موضحًا أن رياح البوارح عبارة عن عملية إرباك نظم الضغط الجوي السطحي لآلية الرياح بشكل عام مكونة “البوارح” الشمالية الجافة والمثيرة للغبار.

طقس نجران:

وفي وقت سابق، نبه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على مدينة نجران، وتشمل ”بدر الجنوب وشرورة وخباش وثار وحبونا ويدمة”.

كما نبّه من أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظات “العقيق والقرى، والمندق وبلجرشي وبني حسن” والأجزاء المجاورة لها.