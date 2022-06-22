أكد المرصد الفلكي في جامعة المجمعة، أن الأيام المقبلة ستشهد طول الليل وقصر النهار بالتزامن مع دخول فصل الصيف وتعامد الشمس على مدار السرطان.

أقصر ليل

وأشار مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، إلى أن يوم 22 يونيو تتعامد الشمس على مدار السرطان وفيه أطول نهار وأقصر ليل.

تسوس الزراعة

كما بين أن طول الليل يزداد، وتشتد درجات الحرارة، وتسمى الزراعة فيه بالصيفية، وغالبًا ما يصيبها التسوس، إذ تحتاج كل المزروعات فيه لمزيد من الري والرش .

مربعانية القيظ

وفي وقت سابق؛ أكد خبير الطقس والفلك الدكتور خالد الزعاق أن النجوم متواجدة بالسماء ليلًا ونهارًا لكن حالة إضاءة الشمس القوية خلال النهار تجعلنا لا نشاهدها إلا حينما تتحرر من إضاءة الشمس، لتبدأ في الظهور مع سواد الليل وتسمى “الطالع”.

وتابع: “إننا خلال هذه الأيام سنبدأ في مشاهدة الثريا قبيل شروق الشمس بالجهة الجنوبية الشرقية. ومشاهدتُها مع شروق الشمس دليل على دخولنا مربعانية “القيظ”.

ولفت إلى أن مشاهدتها مع شروق الشمس فوق الرؤوس دليل على جمرة القيظ. ومشاهدتها غربًا دليل على نهايتها، ومدة حياتها من المشرق إلى المغرب 4 أشهر تقريبًا.