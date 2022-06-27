وافق مجلس الشورى على مشروعي نظام المساهمات العقارية ونظام البيع على الخارطة وذلك خلال جلسة المجلس العادية الخامسة والأربعين للسنة الثانية من الدورة الثامنة والتي عقدت اليوم – عبر الاتصال المرئي – برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي.

تفاصيل جلسة الشورى

كما أصدر المجلس قراراً بشأن التقارير السنوية لمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية. كم أصدر قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1442 / 1443هـ .

تكثيف الحملات والرقابة الميدانية

ودعا المجلس هيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إلى تكثيف الحملات والرقابة الميدانية على محلات تقديم وبيع الألعاب والتطبيقات الإلكترونية، والتأكد من التزامهم بالتصنيف العمري للألعاب، وسن الضوابط اللازمة للحد من المخالفات.