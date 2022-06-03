أكد رئيس برنامج تطوير قطاع الثروة السمكية، الدكتور على الشيخى، أن المملكة ستكون من الدول الأولى عالميًّا في مجال الاستزراع المائي.
فيديو | رئيس برنامج تطوير قطاع الثروة السمكية د. علي الشيخي:#المملكة ستكون من الدول الأولى عالميا في قطاع الاستزراع المائي #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/sKdA2OOj7U
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) June 3, 2022
شبكة مراكز الاستزراع:
وتابع الشيخي، خلال حواره إلى قناة الإخبارية، أن المملكة انضمت إلى شبكة مراكز الاستزراع المائي في آسيا والمحيط الهادي.
ولفت إلى أن قطاع الاستزراع في المملكة ينمو بشكل متصاعد.
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