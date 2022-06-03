أكد رئيس برنامج تطوير قطاع الثروة السمكية، الدكتور على الشيخى، أن المملكة ستكون من الدول الأولى عالميًّا في مجال الاستزراع المائي.

فيديو | رئيس برنامج تطوير قطاع الثروة السمكية د. علي الشيخي:#المملكة ستكون من الدول الأولى عالميا في قطاع الاستزراع المائي #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/sKdA2OOj7U — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) June 3, 2022

شبكة مراكز الاستزراع:

وتابع الشيخي، خلال حواره إلى قناة الإخبارية، أن المملكة انضمت إلى شبكة مراكز الاستزراع المائي في آسيا والمحيط الهادي.

ولفت إلى أن قطاع الاستزراع في المملكة ينمو بشكل متصاعد.