أكد رئيس شؤون الحرمين الشريفين، الدكتور عبدالرحمن السديس، على أهمية مراعاة اللمسات الإنسانية في خدمة ضيوف الرحمن.

فيديو | رئيس شؤون الحرمين د. عبدالرحمن السديس: نركز على منسوبي الرئاسة باللمسات الإنسانية والحرص بمساعدة كبار السن وإعطائهم عبوات زمزم المبردة لترويهم من أشعة الشمس #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/pCSEnoJaWM — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 12, 2022

رعاية كبار السن

وقال خلال استضافته في قناة الإخبارية: “إن هذه الدولة المباركة بقيمها ومبادئها وإنسانيتها تعنى بالإنسان، لذلك سنركز من خلال توجيهاتنا لمنسوبينا ومنسوباتها على اللمسات الإنسانية الحانية”.

وتابع بالقول: “إن منسوبي الرئاسة ومنسوباتها حريصون على مراعاة كبار السن وتقديم الخدمات لهم كذلك حريصون على رعاية الناس وحمايتهم من الحر والعطش بتقديم عبوات ماء زمزم المبردة”.

الشيخ السديس يدشن تطبيق زائرون

يذكر أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كان قد دشن مؤخرًا، الإصدار الثاني المحدث من تطبيق (زائرون) للوكالة المساعدة للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

ويشتمل التطبيق على عدد من الخدمات كخدمة تيسير الوصول، وخدمة الاعتكاف، وخدمة إفطار الصائمين، وجدول الأئمة والمؤذنين، وإشغال المصليات بالمسجد النبوي، وخدمة رحلتي في رحاب الحرم، وتعرف على المسجد النبوي، ومواقيت الصلاة، والاتصال بالرقم الموحد، وقنوات التواصل، وزيارة معرض المسجد النبوي، وزيارة مبنى وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، إضافةً لإمكانية الربط الميداني بين التطبيق وتقنية الـ QR على أبواب المسجد النبوي، حيث يحتوي على خمس لغات على تطبيق الأجهزة التي تعمل بالـ(IOS) وسبع لغات على الأجهزة التي تعمل بتطبيق (android) وذلك تسهيلًا للزائرين والمصلين بالمسجد النبوي.