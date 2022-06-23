حصل فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ياسر الدوسري إمام المسجد الحرام وعضو المجلس الاستشاري برئاسة الحرمين الشريفين بمناسبة على درجة الأستاذية في الفقه من جامعة أم القرى.
السديس يهنئ الدوسري
وقد هنأ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باسمه وباسم منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدوسري بهذه المناسبة.
من هو الشيخ ياسر الدوسري ؟
المولد والنشأة
وأم الشيخ ياسر الدوسري العديد من المساجد ومنها مسجد عبدالله الخليفي لسنتين ثم مسجد الكوثر لعدة سنوات ثم جامع الإمام عبدالله بن سعود لخمس سنوات وجامع الشيخ عبدالعزيز بن باز لسنوات ثم إمامة جامع الدخيل في مدينة الرياض منذ سنة 1426 للهجرة، وعُيِّن في شهر رمضان 1436 للهجرة (2015 للميلاد) كإمام للمصلين في صلاة التراويح.
اترك تعليقاً