حصل فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ياسر الدوسري إمام المسجد الحرام وعضو المجلس الاستشاري برئاسة الحرمين الشريفين بمناسبة على درجة الأستاذية في الفقه من جامعة أم القرى.

السديس يهنئ الدوسري

وقد هنأ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باسمه وباسم منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدوسري بهذه المناسبة.

من هو الشيخ ياسر الدوسري ؟

يذكر أن الشيخ ياسر بن راشد بن حسين الودعاني الدوسري هو أحد قراء القرآن الكريم في المملكة ومن أئمة المسجد الحرام اعتبارًا من رمضان 1436 للهجرة، وهو مؤسس مجموعة آيات للإعلام القرآني مع الشيخ ناصر القطامي، وكان يشغل في السابق منصب إمام وخطيب جامع الدخيل الواقع في حي الشهداء شمال شرقي الرياض.

المولد والنشأة

ياسر الدوسري ولد الشيخفي محافظة الخرج سنة 1400 للهجرة سنة 1980 للميلاد وهو متزوج ولديه بنتان وولدان، وحصل على شهادة البكالوريوس من كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعمل كأمين عام لجمعية الأمير سلطان لتحفيظ القرآن بالدفاع الجوي، وبعد 7 سنوات درس الماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء في نفس الجامعة، ثم حصل على شهادة الدكتوراه بقسم الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء برسالته تحت عنوان “الفروق الفقهية عند الحنفية في البيوع”.