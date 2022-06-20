عندما يستيقظ روهيت ذو الـ12 عامًا، فإنه يعاني من آلام رهيبة من الصباح وحتى ينام، ذلك أنه يعاني من مرض نادر عبارة عن هشاشة عظام شديدة تتسبب في أن تنكسر عظامه بأي لمسة خفيفة، ولكن الغريب في الأمر أنه لا يكف عن الابتسام.

ولا يتمكن روهيت من إكمال العديد من المهام دون مساعدة، مما يجعله يعتمد على والدته اعتمادًا كليًا، لكنه قادر على إتمام مهام خفيفة مثل تنظيف أسنانه دون مساعدة، والتأقلم مع ظروفه على الرغم من حالته الشديدة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن هناك نحو 100 عظمة تم كسرها في جسده الصغير، أي بمعدل ثماني عظام في السنة، وتسببت هذه الحالة في عدم ذهابه إلى المدرسة، لكنه يتعلم القراءة من قبل أخته الكبرى، فهو يمتلك شقيقين أكبر منه.

أحلام روهيت

وعلى الرغم من حالته المؤلمة، فإن الطفل الصغير يريد أن يصبح مغنيًا عندما يكبر ويقول إنه لن يترك مرضه يقف في طريقه، علمًا بأنه لا يوجد علاج لهشاشة العظام من هذا النوع، ولكن أولئك الذين يعانون من هذه الحالة يستخدمون أدوات تقي عظامهم.

وتجري تجربة علاجات جديدة، لكن العديد منها غير متوفر في العالم النامي.