أكدت وزارة الصحة أهمية عدم التعرض المستمر لأشعة الشمس، مما يعرّض الفرد للأمراض الناتجة عن الحرارة المرتفعة، حيث أطلقت عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية “عش بصحة” مبادرة #صاحب_ظلك ، وتهدف إلى تعزيز استخدام المظلة للصغار والكبار، وترطيب الجسم بهدف التخفيف من أشعة الشمس والوقاية من الحرارة، وغيرها من السلوكيات الصحية التي تحميك في الصيف.

أضرار التعرض المستمر للشمس:

ونشرت “الصحة” إنفوجرافيك توعويًّا لتنبيه المواطنين والمقيمين من أضرار التعرض المستمر لأشعة الشمس وما يسببه من أضرار صحية وما ينتج عنه من إصابات، وهي: الإجهاد الحراري، وضربة الشمس، والطفح الحراري، وحروق الشمس، بالإضافة إلى التشنجات الحرارية.