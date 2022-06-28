أكدت منظمة الصحة العالمية أنه تم إبلاغها بأكثر من 3400 إصابة مؤكدة بجدري القردة وحالة وفاة واحدة حتى يوم الأربعاء الماضي، معظمها من أوروبا.

الإبلاغ عن حالات جديدة

وأوضحت المنظمة أنه منذ 17 يونيو، تم إبلاغها عن 1310 حالات جديدة، مع إبلاغ ثماني دول جديدة عن حالات إصابة بجدري القردة.

القلق من تفشي الفيروس

وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، إن جدري القردة لم يصل بعد إلى وضع حالة الطوارئ الصحية العالمية على الرغم من انتشار الحالات عالمياً.

بينما عبر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن قلقه البالغ من تفشي مرض جدري القردة في العديد من دول العالم.