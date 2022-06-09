حذرت منظمة الصحة العالمية، من انتشار مرض جدري القرود خارج بلاد موطنه الأصلي، بعد تسجيل 1000 إصابة بالفعل خارج تلك البلاد.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: ” إن خطر انتشار جدري القرود في الدول التي لا يتوطن فيها المرض أمر حقيقي، لكن يمكن تجنب هذا السيناريو؛ لذلك يجب زيادة تدابير المراقبة الصحية لرصد جميع الإصابات والمخالطين للسيطرة على هذا التفشي ومنع العدوى”.

1000 إصابة بجدري القرود

وأضاف في مؤتمر صحفي: “تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بتسجيل أكثر من ألف إصابة مؤكدة بجدري القرود حتى الآن في 29 دولة حيث لا يتوطن المرض”.

كما أكد عدم تسجيل أي حالات وفاة في هذه البلدان، على عكس تلك التي يتوطن فيها المرض، ومنها نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وشدد على أن المجتمعات، التي تعيش في البلدان التي يتوطن فيها جدري القرود ستحق القدر نفسه من الاهتمام، والرعاية، والوصول إلى الأدوات اللازمة لحماية نفسها، من المرض الذي ينتشر عن طريق الاتصال القريب.

وعبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عن قلقها بشأن المخاطر التي يشكلها هذا الفيروس على الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل”.

السعودية خالية من جدري القرود

يذكر أن وزارة الصحة، قد أكدت عدم تسجيل أي حالة مصابة بمرض جدري القرود في المملكة، مشيرة إلى جاهزيتها التامة للرصد والتقصي والتعامل في حال ظهور أي حالة. ونصحت هيئة الصحة العامة (وقاية) المواطنين أثناء السفر إلى الخارج بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان والتزام ارتداء الكمامة وتعقيم الأيدي بشكل مستمر.