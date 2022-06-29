حذرت منظمة الصحة العالمية، من خطر انتشار فيروس جدري القرود، على مستوى العالم، وتأثيره على الفئات الأضعف والأكثر عرضة للإصابة مثل الحوامل والأطفال.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في إفادة عبر الإنترنت من جنيف اليوم الأربعاء: “أنا قلق من استمرار العدوى لأن ذلك قد يشير إلى أن الفيروس سيرسخ وجوده ويمكن أن ينتقل لمجموعات معرضة للخطر منها الأطفال ومن يعانون من أمراض مناعية والحوامل”.

زيادة الإصابات:

وقد أشارت تقارير المنظمة إلى تزايد نسب الإصابة بجدري القرود بين الأطفال في بريطانيا وفرنسا وإسبانيا؛ إلا أن بعض الحالات لم تظهر عليها أعراض شديدة.

ومنذ بدء المرض خارج موطنه في إفريقيا في مايو الماضي، تم رصد 3400 حالة إصابة بجدري القرود فيما سُجلت وفاة واحدة، وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

متى تتلقى اللقاح؟

وبالرغم من انتشار المرض؛ إلا أن المراكز البحثية توصي بالتطعيم فقط للأشخاص الذين من المحتمل أن يتلامسوا مع جدري القرود، مثل عمال المختبرات، وبعض الأفراد العسكريين.

حماية بنسبة 85%:

ويرجح الخبراء العلميون أن جدري القرود لن يتطور إلى جائحة مثل كورونا أو سارس، فيما تشير دراسات إلى أن لقاحات جدري القرود توفر حماية بنسبة 85% للوقاية من المرض.

وفيما يتعلق باحتمالية انتقال عدوى جدري القرود من خلال الجو؛ لا يرى العلماء أي دليل يؤكد ذلك الاحتمال إلا أنهم يربطون العدوى بالقرب من الآفات الجلدية النشطة والمعدية.