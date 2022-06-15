تسعى منظمة الصحة العالمية، لتغيير اسم مرض “جدري القرود” باعتباره يحمل وصمًا وعنصرية؛ لربطه بدول جنوب إفريقيا، وخصوصًا نيجيريا؛ لاسيما بعد انتشاره بشكل وصفته بـ”الغامض” في دول أوروبية.

وجاء تحرك المنظمة، بعد قيام مجموعة من العلماء بالتأكيد على أن هناك ضرورة ملحة لتغيير اسم المرض؛ لوجود تسمية “غير تمييزية، ولا تشكل وصمة.

تمييزي ويفتقر للدقة:

واستعملت المجموعة المذكورة ورقة علمية وقّعها 29 خبيرًا، الأسبوع الماضي، تسمية “hMPXV” عوضًا عن تسمية جدري القرود المنتشرة حاليًّا. وأكد العلماء أن الإشارة الدائمة إلى أن الفيروس مصدره دول إفريقية بالإضافة لكونه غير دقيق إلا أنه في الوقت ذاته يحمل وصمًا وتمييزًا.

تغيير اسم جدري القرود:

وبدوره قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: “إن المنظمة تعمل مع شركائها والخبراء حول العالم لتغيير اسم جدري القرود”.

وتابع في رده على ورقة العلماء المشار إليها: “إن الصحة العالمية ستعلن عن الاسم الجديد للفيروس وسلالاته والأمراض التي يتسبب بها”. وتقول الصحة العالمية: “إن هناك نوعين من هذا الفيروس، الأول اكتشف في غرب إفريقيا والآخر في جمهورية الكونغو الديمقراطية في وسط إفريقيا”.