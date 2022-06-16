تفاعلت وزارة الصحة، ممثلة في مركز 937 صحة، مع وسم :” أنقذوا الدكتورة نهال” الذي ناشد خلاله العديد من السودانيين وزارة الصحة والجهات الرسمية لإنقاذ طبيبة سودانية تعاني من أزمة صحية جراء خطأ طبي، دخلت على إثره في غيبوبة منذ سنة و3 أشهر.

خطأ طبي

وبحسب ما قاله المغردون في الوسم المتداول على تويتر، قد دخلت الطبيبة السعودية التي تقيم في المملكة، إلى أحد مستشفيات مدينة الخفجي للولادة؛ إلا أنها تلقت حقنة عضلية لتسكين الألم، تم حقنها في الوريد، وهي تعاني من اضطراب ضربات القلب.

وتسببت الحقنة المذكورة في التأثير على المخ، وتوقف عضلة القلب؛ إذ تعيش الطبيبة السودانية في غيبوبة تامة، كما بدأت يدها ورجلها في التيبس نظرًا لعدم وجود علاج طبيعي أو تاهيل في المستشفى المتواجدة فيه بحسب المعلومات التي غرد بها أحد السودانيين.

تجاوب الصحة

وقد تجاوبت وزارة الصحة مع المتفاعلين في الوسم عبر طلبها بالتواصل لمزيد من التفاصيل، مؤكدة اتخاذها الإجراءات اللازمة لإنقاذ الحالة. يذكر أن “المواطن” تضع هذه المعلومات المتداولة أمام الجهات المختصة للتأكد من صحتها.