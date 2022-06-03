حذرت وزارة الصحة من استخدام السجائر الإلكترونية، لافتة إلى أن السائل الموجود فيها قد يؤدي إلى ما يعرف بتسمم النيكوتين.

وأوضحت الوزارة أن أعراض النيكوتين، تتمثل في: القيء، والتعرق، والدوخة، والخمول، والخفقان، وصعوبة التنفس.

مخاطر السجائر الإلكترونية

وفي السياق ذاته، حذرت آخر دراسة أجراها مركز رونالد ريغان الطبي بجامعة كاليفورنيا ونشرت نتائجها في بيان بالموقع الإلكتروني للمركز، من خطر التدخين الإلكتروني، مؤكدة أنها تؤثر بشكل كبير على الصحة.

وبينت أن التدخين الإلكتروني يتسبب فيما يعرف بالإجهاد التأكسدي، وهو ينشأ نتيجة حدوث خلل بين العوامل المؤكسدة والعوامل المضادة للتأكسد، من خلال زيادة العوامل المؤكسدة، بما يؤدي إلى جعل الأشخاص أكثر عرضة للأمراض والالتهابات المختلفة.

أضرار التدخين الإلكتروني

كما حذرت الدراسة من أضرار التدخين الإلكتروني على غير المدخنين، مشيرة إلى أن جلسة تدخين لمدة نصف ساعة تزيد من الإجهاد التأكسدي في خلايا غير المدخنين بمقدار مرتين إلى أربع مرات.

يذكر أن مركز الصحة لدول التعاون الخليجي، أوضح في وقت سابق حذر من تسبب السجائر الإلكترونية في كثير من الأمراض، نظرًا لاحتوائها على مواد مسرطنة، لافتة إلى أن سهولة الحصول عليها وسلاسة استخدامها ساهمت في الحصول عليها بشكل كبير.

وبينت أن ما يشاع عن أنها أقل ضررًا من السجائر العادية وأن الشخص يمكنه استخدامها كما يشاء بأمان من الأخطاء الشائعة المساهمة في زيادة المرض.