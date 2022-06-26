وجهت وزارة الصحة، اليوم الأحد، رسالة إلى المرشحين لأداء فريضة الحج، خلال العام الحالي.

وقالت الصحة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: أخي الحاج/ أختي الحاجة، في حال كنت من المرشحين لأداء شعيرة الحج للعام 1443هـ، توجه إلى أقرب مركز صحي لأخذ التطعيمات اللازمة لموسم الحج.

ويمكن معرفة المراكز الصحية من خلال الرابط التالي: هنا.

التطعيمات اللازمة:

وكانت الصحة قد أوضحت التطعيمات اللازمة التي يجب أن يأخذها الحجاج داخل المملكة قبل أداء مناسك الحج.

وقالت الوزارة: إنه يراعى أخذ تطعيم الحمى الشوكية، لمن لم يتلقوا هذا التطعيم خلال السنوات الـ5 الماضية، وذلك خلال 10 أيام على الأقل قبل الذهاب للحج.

وأضافت الوزارة أنه يراعي أيضًا أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية لمن لم يتلقوه، وذلك قبل الذهاب للحج بـ10 أيام على الأقل.

التحصين شرط أداء الحج:

وكانت وزارة الحج والعمرة أكدت أن استكمال التحصين بأحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لا يزال شرطًا ساريًا لأداء فريضة الحج هذا العام.