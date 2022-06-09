حذرت وزارة الصحة من 6 مكونات قاتلة في السجائر الإلكترونية؛ تصل للرئتين، ثم تدخل مجرى الدم، وتبدأ بالتأثير على المخ وباقي أعضاء الجسم.

مكونات السجائر الإلكترونية

وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر، أن السجائر الإلكترونية تحتوي على النيكوتين وهي مادة سامة للجسم، والمركبات العضوية المتطايرة، والمواد الكيميائية المتسببة في الإصابة بأمراض السرطان.

كما أشارت إلى احتوائها على المعادن الثقيلة، مثل: النيكل، والقصدير، والرصاص، بالإضافة للنكهات مثل ثنائي الأسيتايل وهي مادة مرتبطة بأمراض الرئة الثقيلة.

وبالإضافة لما سبق، تحتوي السجائر الإلكترونية على الجسيمات متناهية الصغر التي يمكن استنشاقها عميقًا في الرئتين.



تسمم النيكوتين

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الصحة من استخدام السجائر الإلكترونية، لافتة إلى أن السائل الموجود فيها قد يؤدي إلى ما يعرف بتسمم النيكوتين.

وأوضحت الوزارة أن أعراض النيكوتين، تتمثل في: القيء، والتعرق، والدوخة، والخمول، والخفقان، وصعوبة التنفس.

خطر التدخين الإلكتروني

وفي السياق ذاته، حذرت آخر دراسة أجراها مركز رونالد ريغان الطبي بجامعة كاليفورنيا ونشرت نتائجها في بيان بالموقع الإلكتروني للمركز، من خطر التدخين الإلكتروني، مؤكدة أنها تؤثر بشكل كبير على الصحة.

وبينت أن التدخين الإلكتروني يتسبب فيما يعرف بالإجهاد التأكسدي، وهو ينشأ نتيجة حدوث خلل بين العوامل المؤكسدة والعوامل المضادة للتأكسد، من خلال زيادة العوامل المؤكسدة، بما يؤدي إلى جعل الأشخاص أكثر عرضة للأمراض والالتهابات المختلفة.