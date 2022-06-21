اهتمت الصحف المصرية بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للقاهرة.

وعنونت صحيفة اليوم السابع صفحتها الأولى بمانشيت “مصر والسعودية.. صمام الأمان لـ “بلاد العرب”.

وأكدت الصحيفة على توافق رؤى القاهرة والرياض في ملفات الشرق الأوسط تسهم في استقرار المنطقة.. ليبيا وسد النهضة والقضية الفلسطينية في المقدمة.. والمملكة شددت على دعمها الكامل للأمن المائي المصري.. تعاون سعودي للعمل على ترسيخ استقرار العراق ولبنان.

مباحثات مصرية سعودية

كذلك عنونت صحيفة الأهرام صفحتها الأولى بتقرير “الرئيس يستقبل الأمير محمد بن سلمان بمطار القاهرة.. مباحثات مصرية سعودية اليوم لتعزيز العلاقات الثنائية”.

وجاء في صحفية الأخبار تقرير بعنوان “مصر والسعودية.. علاقات تاريخية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية”.

شراكة استراتيجية عميقة

وأكدت صحيفة أخبار اليوم، أن الزيارة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية.

ونشرت صحيفة “البوابة نيوز”، مقالاً بعنوان “الوحدة والتكامل.. عنوان جولة ولي العهد»، أكدت خلاله على عمق العلاقات بين البلدين، كنموذج يحتذى به في العلاقات العربية سواء من حيث قوتها ومتانتها أو من حيث استقرارها ونموها.

جولة ولي العهد

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، غادر الرياض يوم أمس لزيارة (جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا).

وسيلتقي سموه خلال هذه الزيارات بقادة هذه الدول؛ لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تعزيز العلاقات الثنائية

من جانبه، قال سفير المملكة في مصر أسامة نقلي: إن لقاء سمو ولي العهد محمد بن سلمان بالرئيس عبدالفتاح السيسي يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، واستدامة الشراكة بين البلدين، إضافة للتشاور حول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية.

وتعكس زيارة سمو ولي العهد قوة العلاقات بين الرياض والقاهرة، وخاصة وأنها تتسم بالقوة والاستمرارية؛ نظراً للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان على الأصعدة العربية و‌الإسلامية والدولية، فالبلدان هما قطبا العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي العربي.

كما تعكس الجولة الخارجية لسمو ولي العهد، قوة المملكة وحرصها على تعزيز العلاقات مع ثلاث دول مهمة في المنطقة، انطلاقاً من القاهرة ومنها إلى عمّان ثم إلى أنقرة.