طالب سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم النصر، جماهير النادي بدعم مسلي آل معمر بعد كشفه عن الأزمات المالية التي يُعاني منها النادي.

وقال الصرامي عبر حسابه في “تويتر” : “كل الدعوات الخالصة والمخلصة لـ آل معمر، بالتوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة، وندعو مدرج الشمس الكبير لدعمه ومساندته، والوقوف مع إدارة ناديه، حتى تتحقق تطلعات عشاقه الكثر”.

رئيس النصر يكشف قيمة الديون

وكان آل معمر كشف قيمة الديون الحقيقية على النادي مما تسبب في إثارة أزمة لجماهير النادي حول عدم قدرة الفريق على تدعيم صفوفه بصفقات قوية في ظل ارتباط أسماء بعض اللاعبين الحاليين في النادي للرحيل عن صفوف أصفر الرياض في صيف 2022.

وكان آل معمر قال عبر حسابه في “تويتر” : “كثر الحديث عن قوة النصر المالية والبعض يتبنى ترسيخ ذلك، لشيء في نفسه ولأهداف معروفة، والحقيقة هي أن إدارتنا أتت في أصعب فترة مالية في تاريخ أصفر العاصمة وإجمالي الديون هو 393 مليون ريال، والعجز السنوي وصل لـ 200 مليون ريال”.