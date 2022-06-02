أكد المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي أن إدارة العالمي برئاسة مسلي آل معمر اقتربت من حسم ملف المدير الفني الأجنبي.

الصرامي يطالب بتغيير نظام حسم الدوري

وعلق الصرامي قائلًا: “نظام حسم بطل الدوري بالمواجهات المباشرة نظام “مجحف” بحق المسابقة ويهدر مجهود الفرق في جولات الدوري الثلاثين!”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “من العدل والإنصاف وإعطاء المسابقة زخمًا إعلاميًا وجماهيريًا أكبر إقامة مباراة فاصلة عند تعادل الاتحاد بالهلال نقطيًا”.

منافسة قوية بين الاتحاد والهلال

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حاليًّا بفارق الأهداف عن الهلال، وذلك قبل جولتين على نهاية المسابقة.

وفي حالة استمرار تساوي الفريقين في عدد النقاط بعد نهاية المسابقة، فإن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سيتوج باللقب، بالمواجهات المباشرة، حيث نجح في تحقيق الفوز على الاتحاد ذهابًا وإيابًا.

ويتبقى للاتحاد مواجهتان أمام الاتفاق على ملعبه، ويستضيف الباطن، فيما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على الفتح، ويُلاقي في الرياض الفيصلي بالجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.