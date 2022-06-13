كشف سعود الصرامي هوية رئيس نادي النصر في عام 2025، بعد نهاية فترة مجلس إدارة مسلي آل معمر.

سعود الصرامي :

النصر نادي غني .. والدليل اغلى صفقة في الدوري الأرجنتيني "بيتي" بـ16 مليون دولار ..

الحصاد الرياضي …@L9arami pic.twitter.com/V81faRYdYF — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 12, 2022

وقال الصرامي في حديث لـ برنامج ” الحصاد الرياضي” على قناة 24 الرياضية: ” في عام 2025 سأكون رئيسًا لأصفر الرياض، نعم سوف أُرشح نفسي لـ رئاسة النادي، كانت لي تجربة غير موفقة في 2003 حينما ترشحت لكن الظروف الآن اختلفت”.

وأضاف الصرامي: ” أغلى صفقة لـ أصفر الرياض كانت بيتي مارتينيز الذي كان كسر عقده بقيمة 16 مليون دولار في عهد إدارة صفوان السويكت”.

وواصل: ” أصفر الرياض باع أفضل عقدين للاعبين بمبالغ زهيدة وهما فراس البريكان والحارس نواف العقيدي”.

جماهير النصر علقت على حديث الصرامي حيث قالت بأن معلوماته خاطئة خاصة أن صفقة بيتي مارتينيز تكلفت 12 مليون دولار، مشيرين إلى أن نواف العقيدي إعارة من أصفر الرياض ولم يتم بيعه.

وأكدوا على أن الصرامي كان متألقًا حينما كان متحدثًا إعلاميًا للنادي مضيفين أنه يوجد من هو أمهر منه في إدارة شؤون النادي ورئاسته.