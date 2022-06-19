خطف منتخب السعودية، بقيادة المدير الفني سعد الشهري، الأنظار خلال منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، ليحصد الصقور اللقب.

منتخب السعودية يتوج باللقب:

ونجح منتخب السعودية في التتويج بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا، بعد الفوز على أوزبكستان، في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب “ميلي ستاديوم”، اليوم الأحد، بهدفين دون رد سجلهما أحمد الغامدي وفراس البريكان.

الصقور يتألقون في كأس آسيا تحت 23 عامًا:

وحقق الصقور العديد من الأرقام القياسية، حيث تُعد هذه المرة الأولى التي يتوج فيها بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا، بعد خسارة المباراة النهائية مرتين، كما أنه أول منتخب يتوج باللقب دون أن يستقبل أي هدف.

وأصبح حارس الصقور، نواف العقيدي المتوج بجائزة أفضل حارس مرمى في النسخة الحالية من البطولة، أول حارس مرمى في تاريخ كأس آسيا تحت 23 عامًا، ينجح في الحفاظ على شباكه بجميع المباريات التي خاضها.

كما أن منتخب السعودية هو الأقوى هجوميًّا ضمن منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا، بعدما تمكن من هز الشباك 13 مرة، حيث فاز طاجيكستان بنتيجة 5/ 0، وتغلب بهدفين دون رد أمام كل من؛ الإمارات، فيتنام، أستراليا وأوزبكستان.

ولم يتعرض منتخب السعودية لأي خسارة طوال منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث نجح في تحقيق 5 انتصارات، وتعادل في مواجهة واحدة ضد اليابان ضمن منافسات مرحلة المجموعات.