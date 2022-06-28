وافقت لجنة برنامج تمكين المطوّرين العقاريّين “تطوير” التابع لصندوق التنمية العقارية على تقديم الدعم والتمويل لعددٍ من شركات التطوير العقاري بالشراكة مع الجهات التمويلية؛ وذلك لإنشاء مشاريع سكنية في مختلف مناطق المملكة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للّجنة التوجيهية في المقرّ الرئيس للصندوق بالرياض، حيث جرى مناقشة العديد من الموضوعات، واستعرض اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية مع الجهات التمويلية المعتمدَة.

الأهداف الإستراتيجية لبرنامج تطوير

ويتمثل دور اللجنة التي شكلت بقرار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، في التأكد من سلامة الإجراءات، بما يُمكّن مؤسسات وشركات التطوير العقاري من الحصول على التمويل اللازم من الجهات التمويلية، بما يتوافق مع الأهداف الإستراتيجية لبرنامج “تطوير”.

أهداف برنامج تطوير

ويهدف برنامج “تطوير” إلى بناء شراكة فاعلة بين منشآت قطاع التطوير العقاري والجهات التمويلية؛ لتعزيز التنافسية في تقديم منتجات سكنية متنوعة بجودة عالية وأسعار تنافسية في مختلف مناطق المملكة، ويعد البرنامج منصّة لتيسير حصول مؤسسات وشركات القطاع على التمويل اللازم؛ لتمكينها من زيادة المعروض العقاري، ومعالجة التحديات التي تواجهها، وتعزيز التوازن، وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة.

وأشار “الصندوق العقاري” إلى توقيع 6 اتفاقيات شراكة إستراتيجية مع عددٍ من الجهات التمويلية؛ لتفعيل دور برنامج “تطوير” في تحقيق أهدافه الإستراتيجية، لافتًا إلى أن منشآت القطاع يمكنها التقديم على خدمات “تطوير” والاستفادة منها، من خلال البوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية.