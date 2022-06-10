أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، الجمعة، أن بكين لن تتردد في شن حرب بسبب قضية تايوان، كما توعدت بـ”سحق” أي “مخطط للاستقلال” في الجزيرة.

وتأتي التصريحات عقب اجتماع وزيري دفاع الولايات المتحدة والصين في أول محادثات مباشرة بينهما منذ تولي إدارة الرئيس جو بايدن السلطة، في محاولة لضمان عدم امتداد التوترات الأوسع بين البلدين إلى حوادث سوء تفاهم أو رسائل خاطئة على الصعيد العسكري.

اجتماع أمني:

والتقى وزيرا الدفاع الأمريكي لويد أوستن والصيني الجنرال ويفنغ خه في سنغافورة على هامش حوار شانغريلا، الاجتماع الأمني الرئيسي في آسيا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لنظيره الصيني: “إن على الصين “الامتناع عن القيام بأي خطوات إضافية حيال تايوان يزعزع الاستقرار”.

بدوره، تعهّد وي بأن الصين “ستسحق إلى أشلاء أي مخطط لاستقلال تايوان وتؤكد بحزم على وحدة الوطن الأم”، وفق ما نقلت عنه وزارة الدفاع الصينية.