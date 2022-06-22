كشف نادي الطائي- قبل قليل- عن أن المدرب التشيلي خوسيه سييرا سيغيب عن قيادة الفريق الكروي الأول غدًا في مباراة الفيصلي بالجولة الـ29 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال النادي عبر حسابه في “تويتر”: “المدرب لن يكون موجود مع الفريق غدًا في مباراتنا مع الفيصلي، وذلك بسبب ظروف والدته الصحية، ومساعدوه متواجدون معنا”.

والدة مدرب الطائي تُجبره على الغياب عن مواجهة الفيصلي:

وأضاف النادي: “المدرب سيعود بعد انتهاء مواعيد والدته التي تم حجزها في شهر إبريل الماضي، وهو يتابع العمل أولًا بأول وعلى تواصل مستمر معنا، والأمور تسير على ما يرام”.

ويحتل فارس الشمال المركز التاسع في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 34 نقطة، الفيصلي في المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة.

وكان الطائي فاز على نادي الاتحاد بهدف دون رد في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.